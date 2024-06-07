Владимир Путин рассказал о проблемах миграционной политики России

Путин: в РФ не выстроена осмысленная миграционная политика

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Президент России Владимир Путин заявил о отсутствии осмысленной миграционной политики в стране в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Он напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате "погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности". Путин выразил сомнения в эффективности такого решения и сообщил, что данная тема обсуждается с правительством и Совбезом России с целью скорейшего возвращения к данному вопросу.

"Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее", — резюмировал президент.