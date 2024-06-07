Владимир Путин рассказал о проблемах миграционной политики России

Президент России Владимир Путин заявил о отсутствии осмысленной миграционной политики в стране в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате "погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности". Путин выразил сомнения в эффективности такого решения и сообщил, что данная тема обсуждается с правительством и Совбезом России с целью скорейшего возвращения к данному вопросу.
"Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее", — резюмировал президент.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?