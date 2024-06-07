Владимир Путин поделился планами России касательно новой мобилизации

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил, что России нет необходимости проводить новую мобилизацию.
Он подчеркнул, что стране не хватает действующего контингента, чтобы быстро победить в специальной военной операции. Однако он отметил, что Москва придерживается другой тактики.
Он также отметил, что в рамках частичной мобилизации на службу было призвано 300 тысяч человек. Президент добавил, что в прошлом году, без проведения мобилизации, многие добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с вооруженными силами, и их было свыше 300 тысяч человек.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?