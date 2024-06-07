Владимир Путин поделился планами России касательно новой мобилизации

Путин: у России нет необходимости проводить новую мобилизацию

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил, что России нет необходимости проводить новую мобилизацию.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что стране не хватает действующего контингента, чтобы быстро победить в специальной военной операции. Однако он отметил, что Москва придерживается другой тактики.

Он также отметил, что в рамках частичной мобилизации на службу было призвано 300 тысяч человек. Президент добавил, что в прошлом году, без проведения мобилизации, многие добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с вооруженными силами, и их было свыше 300 тысяч человек.