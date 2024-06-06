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Депутат Милонов возбудился, увидев эскортниц на Петербургском форуме

Депутата Милонова возбуждают эскортницы на ПМЭФ, он хочет их хватать и наказывать

1:30
Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает, что нужно лишать свободы девушек, которые приходят на мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ради посетителей.

Депутата Милонова возбуждают эскортницы на ПМЭФ, он хочет их хватать и наказывать
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Милонова, во время ПМЭФ возрастает спрос на услуги девушек лёгкого поведения. Он уверен, что если мужчина приходит на форум в компании эскортниц, то он не может завоевать внимание простой девушки, которая полюбит его по-настоящему. Поэтому таким мужчинам приходится общаться с теми, кто сидит у них на шее и выпрашивает деньги.

Милонов также отметил, что если мужчина выбирает девушек такого уровня, то он неудачник и клоун, а его действия — это полный позор. По мнению депутата, введение уголовного наказания за участие в непристойной деятельности поможет сократить число девушек, занимающихся такой работой.

Милонов заявил, что в России слишком либерально относятся к таким работницам, но из-за унижения личности перед другими эта профессия должна нести юридическую ответственность. После того как они получают наказание, у них нет других вариантов, кроме как ехать работать на ферму, где они смогут использовать свои навыки.

Впрочем, возможно, что Милонов и сам бы не прочь хватать эскортниц и жёстко наказывать их, но статус "борца за духовные скрепы" не позволяет. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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