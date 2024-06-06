В Госдуме решили упразднить ЕГЭ

Депутаты Госдумы решили "дать бой" системе ЕГЭ

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Коалиция депутатов из думских партий, в которую, правда, не вошли, единороссы и "Новые люди", решила потребовать отмены ЕГЭ и введения классических экзаменов.

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"Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы, среди которых депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП, полагают, что принятие законопроекта поможет повысить уровень знаний выпускников. Они считают, что это позволит школьникам избежать бессмысленного заучивания ответов на тесты, а также сохранить их физическое и психическое здоровье.

Депутаты убеждены, что реформа образования, связанная с введением ЕГЭ, не даёт ожидаемых результатов. По их мнению, эти результаты должны были выражаться в более высоком качестве знаний и большей доступности высшего образования. Кроме того, они утверждают, что содержание ЕГЭ не соответствует школьному курсу, как передаёт ТАСС.