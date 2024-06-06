Дискуссия вокруг ЕГЭ перешла в стены Госдумы

Рособрнадзор готов защищать ЕГЭ "до последнего выпускника"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщил Анзор Музаев, глава Рособрнадзора, после сдачи ЕГЭ ведомство планирует обсудить с экспертами формат итоговой аттестации школьников.

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По словам Музаева, сейчас важно поддержать выпускников и обеспечить им спокойное завершение школьного обучения. А уже после этого можно будет организовать встречу с заинтересованными лицами для обсуждения формата итоговой аттестации.

Несмотря на видимую логичность подобного предложения, оно показывает глубинное нежелание чиновников от образования идти на пересмотр формата ЕГЭ. Однако за 15 лет практики сдачи ЕГЭ стало понятно, что прорывов в области науки и образования не произошло, более того, у большинства учеников уровень знаний снизился.