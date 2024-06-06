Дискуссия вокруг ЕГЭ перешла в стены Госдумы

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Рособрнадзор готов защищать ЕГЭ "до последнего выпускника"

0:50
Общество

Как сообщил Анзор Музаев, глава Рособрнадзора, после сдачи ЕГЭ ведомство планирует обсудить с экспертами формат итоговой аттестации школьников. 

Рособрнадзор готов защищать ЕГЭ "до последнего выпускника"
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Музаева, сейчас важно поддержать выпускников и обеспечить им спокойное завершение школьного обучения. А уже после этого можно будет организовать встречу с заинтересованными лицами для обсуждения формата итоговой аттестации.

Несмотря на видимую логичность подобного предложения, оно показывает глубинное нежелание чиновников от образования идти на пересмотр формата ЕГЭ. Однако за 15 лет практики сдачи ЕГЭ стало понятно, что прорывов в области науки и образования не произошло, более того, у большинства учеников уровень знаний снизился. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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