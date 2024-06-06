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Глава Крыма выступил за ужесточение миграционного законодательства

Сергей Аксёнов: "Не уважаешь Россию, тогда пошёл вон отсюда!"

1:20
Общество

Глава Крыма Сергей Аксёнов направил в Госдуму от имени Крыма проект, который предполагает серьёзные изменения в федеральном законодательстве, касающемся миграционной политики.

Сергей Аксёнов: "Не уважаешь Россию, тогда пошёл вон отсюда!"
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Согласно этому проекту, ответственность за использование поддельных паспортов и заключение фиктивных браков должна быть усилена.

Кроме того, ответственность работодателей, которые нанимают мигрантов, также может быть ужесточена, вплоть до уголовной, как заявил Сергей Аксёнов на встрече под названием "Серьёзный разговор".

"На мой взгляд никакие стройки, нехватка рабочих рук не должны превалировать над обеспечением безопасности наших граждан. Надо правильно расставить приоритеты. За неуважение к нашей стране, к нашим гражданам, независимо от вероисповедания, вон, граница, пошел вон. Мы должны защищать своих граждан и свои интересы. Наши граждане не должны бояться выходить вечером, не должны бояться за своих детей", — подчеркнул Аксёнов.

По его мнению, основанием для высылки из страны могут быть любые проявления к законам, языку и традициям народов России со стороны приезжих. 

"Не уважаешь Россию и наших граждан, пугаешь их поведением — вон граница, пошел вон отсюда!" — Аксенов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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