Стало известно, что делают россияне, чтобы сохранить свои сбережения

"Метриум Премиум": россияне для сохранения средств покупают жильё, а не валюту

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Сегодня всё больше россиян отказывается от хранения наличных денег в иностранной валюте. Многие из них предпочитают конвертировать сбережения в рубли и инвестировать в жильё, чтобы сохранить стоимость своих накоплений.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Об этом сообщает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

Она указала, что проценты по вкладам в иностранной валюте находятся на низком уровне, а обмен валюты по текущему курсу может быть проблематичным. Кроме того, проведение сделок на чёрном рынке с валютой является противозаконным и может повлечь наказание.

В результате многие предпочитают избавиться от иностранных валют, поскольку прогнозы о серьёзных колебаниях курсов не оправдались, сообщает Газета.Ru.

Согласно данным "Метриума", в Москве рядом с самыми известными парками представлено 36 новых жилых комплексов, где продается более 2,4 тысячи квартир и апартаментов. Самые низкие цены можно найти рядом с Измайловским парком, где стоимость квадратного метра составляет в среднем 302 тысячи рублей.