Юрист дала две рекомендации жителям Новороссийска, у которых власти могут забрать землю

Юрист рассказала, что делать семьям Новороссийска, у которых могут отнять землю

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалист в области земельного права Юлия Толстихина настоятельно рекомендует жителям Новороссийска, которые рискуют потерять свои дома из-за изменений в Генеральном плане, активно участвовать в публичных судебных слушаниях по этому вопросу.

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Эксперт подчеркнула, что это существенный шаг для защиты своих интересов.

"Жители здесь уже успели построить дома и могут их лишиться. По факту, ошибку допустили госорганы — они дважды учли то, что подлежит единому учету", — сказала Толстихина, которую цитирует Газета.Ru.

Толстихина также советует обратиться в суд, если предлагаемая сумма компенсации не удовлетворяет жителей. Она рекомендует провести юридическую оценку документов и актов, чтобы убедиться в корректности предлагаемой компенсации.

Кроме того, она отмечает важность своевременной регистрации прав на дома и земельные участки в соответствии с требованиями закона. Она призывает жителей провести необходимые действия, такие как межевание и получение документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что 7500 участков под индивидуальное жилищное строительство в Новороссийске стали предметом разбирательства в суде. Министерство сельского хозяйства требует передачи этих участков в государственную собственность, указывая на ошибку, допущенную 20 лет назад. В настоящее время на этих участках проживают тысячи семей.