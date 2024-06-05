Валерий Фадеев считает досмотр выпускников унизительным

Валерий Фадеев: пусть лучше школьники спишут, чем терпят унижения перед экзаменом

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, прокомментировал недавние скандалы, связанные с досмотрами школьников перед экзаменами. Он считает, что лучше разрешить списывание, чем допускать недостойное обращение с детьми.

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Фадеев отметил, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах, но там они не вызывают скандалов. В то же время в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает их достоинство.

Ранее в Воронеже произошёл скандал, когда не особо одарённые интеллектом проверяющие вынудили школьниц раздеваться, поскольку у тех металлодетектор срабатывал из-за металлических элементов дамского белья. Следует отметить, что чиновник не упомянул того факта, что досмотр на стадионах и в аэропортах осуществляют уполномоченные на то лица, имеющие необходимую квалификацию, а не случайные люди.