Валерий Фадеев считает досмотр выпускников унизительным

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Валерий Фадеев: пусть лучше школьники спишут, чем терпят унижения перед экзаменом

1:00
Общество

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, прокомментировал недавние скандалы, связанные с досмотрами школьников перед экзаменами. Он считает, что лучше разрешить списывание, чем допускать недостойное обращение с детьми.

Валерий Фадеев: пусть лучше школьники спишут, чем терпят унижения перед экзаменом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фадеев отметил, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах, но там они не вызывают скандалов. В то же время в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает их достоинство.

Ранее в Воронеже произошёл скандал, когда не особо одарённые интеллектом проверяющие вынудили школьниц раздеваться, поскольку у тех металлодетектор срабатывал из-за металлических элементов дамского белья. Следует отметить, что чиновник не упомянул того факта, что досмотр на стадионах и в аэропортах осуществляют уполномоченные на то лица, имеющие необходимую квалификацию, а не случайные люди. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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