Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, прокомментировал недавние скандалы, связанные с досмотрами школьников перед экзаменами. Он считает, что лучше разрешить списывание, чем допускать недостойное обращение с детьми.
Фадеев отметил, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах, но там они не вызывают скандалов. В то же время в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает их достоинство.
Ранее в Воронеже произошёл скандал, когда не особо одарённые интеллектом проверяющие вынудили школьниц раздеваться, поскольку у тех металлодетектор срабатывал из-за металлических элементов дамского белья. Следует отметить, что чиновник не упомянул того факта, что досмотр на стадионах и в аэропортах осуществляют уполномоченные на то лица, имеющие необходимую квалификацию, а не случайные люди.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.