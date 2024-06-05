Специалист по цифровой

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Эксперт Владимир Ульянов: звонки из банков лучше игнорировать

4:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Сбербанк предупредил о сотнях мошеннических колл-центров, работающих на территории Украины. Злоумышленники рассылают по электронной почте предзаполненные заявки на получение кредита и письма о взломе аккаунта на портале "Госуслуги".

Фото: Pexels by Sora Shimazaki is licensed under public domain

Мошенники используют технологии дипфейков, старые сим-карты, взламывают аккаунты на маркетплейсах и даже прибегают к шантажу родственников потерпевших. Они убеждают их приехать за потерянными деньгами в другой город, а также могут инсценировать похищение.

Как не стать жертвой мошенников и защитить от них пожилых родственников, которые не разбираются в современных технологиях и схемах обмана? Об этом в интервью NewsInfo. ru рассказал Владимир Ульянов — руководитель аналитического агентства Securing.

"Это действительно большая проблема. С развитием технологий многие операции, которые люди старшего поколения привыкли проводить при личном посещении банков, можно сделать только или приоритетно с помощью приложения или личного кабинета. Причём не всегда их можно выполнить в рамках функционала. И это несёт дополнительные риски", — отметил эксперт.

В мошеннических схемах, которые появлялись в последние годы, нет ничего принципиально нового. Все они основаны на одном и том же принципе: мошенник должен удержать человека на связи или побудить его прочитать письмо. Для этого используется так называемый информационный вброс — привлекательная идея, которая цепляет потенциальную жертву.

Затем злоумышленник повышает уровень доверия к своим словам. Он может использовать различные уловки и методы, включая социальную инженерию. И наконец, на последнем этапе, жертва должна выполнить какое-то действие: перевести деньги, продиктовать год или скачать приложение, предоставить доступ к своему устройству.



"Люди старшего поколения не очень понимают, как работают эти технологии, и охотно выполняют инструкции. Необходимо, чтобы им помогали более молодые родственники, которые лучше понимают сложившуюся ситуацию и расскажут о существующих угрозах. Что касается использования денег, поможет лёгкий контроль или отказ от современных приложений и автоплатежей, поскольку это действительно несёт дополнительные риски. Можно дойти до отделения банка — это самый безопасный вариант", — рассказал Ульянов.

Многие банковские приложения нельзя найти в официальных магазинах приложений, поэтому пользователям приходится устанавливать их из других источников. Это может быть опасно, и это стоит отметить. Нельзя быть уверенным, что ссылка действительно принадлежит банку, а не злоумышленникам.

Конечно, технически подкованные люди знают, где найти официальные источники для загрузки приложений. Однако всегда есть риск наткнуться на ссылки, ведущие на недостоверные или даже опасные сайты. Поэтому личное общение с сотрудниками банков остаётся более безопасным вариантом.

"Следующий момент — отказаться от выполнения инструкций, которые нам дают по телефону или в переписке. Очень часто они сопряжены с психологическим давлением, используются уловки, приёмы: призыв сделать здесь и сейчас, очень срочно, а если попытаешься сбросить звонок, то деньги уйдут. Такие приёмы 100% используют мошенники. Если есть ощущение, что на вас давят, это повод отказаться от коммуникации", — поделился Ульянов.

Специалист рекомендует использовать исходящие звонки. Если вам звонят и дают инструкции, не нужно молча их слушать. Вместо этого сбросьте звонок и перезвоните по номерам, которые указаны на сайте банка.

"Априори любой звонок, когда нам представляются сотрудником банка, статистически можно оценить как нежелательный. Следующая рекомендация — разделить финансы на несколько счетов. И основную массу сделать чуть менее доступной. Например, прийти в отделение банка и по паспорту оформить вклад. А те средства, которые нужны для оперативного использования, положить на небольшой по размеру счёт с привязанной карточкой. И по мере необходимости с большего счёта пополнять оперативный. Не так чтобы вся пенсия лежала на одном счёте, к которому привязаны автоплатежи и карточка для оплаты. Это просто небезопасно", — подытожил Ульянов.

Таким образом, эксперт полагает целесообразным игнорировать любые звонки из банка или иных коммерческих организаций.