Россияне рассказали, какие качества начальников их раздражают больше всего

Опрос: россияне признались, что в начальстве им больше всего не нравится высокомерие

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне высказали свое мнение о некоторых негативных и положительных качествах руководителей в опросе, проведенном компаниями "Работа.ру" и СберПодбор.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди негативных качеств руководителей подчинённых больше всего раздражают "высокомерие" (83%), "лживость" (80%), "грубость" (77%), "предвзятость" (71%), "жадность" (67%) и "равнодушие" (59%). Вариант "другое" выбрали 3% опрошенных.

Однако россияне также выделили положительные характеристики, которые они ценят в руководителях. Самыми важными качествами, по мнению опрошенных, были "отмечание потенциала людей" (61%), "хорошие коммуникативные навыки" (60%) и "уверенное принятие решений" (60%).

Также высоко оценились "продуктивность" (54%), "неигнорирование команды" (52%), "поддержка карьерного роста" (48%) и "антикризисный менеджмент" (47%). Важными качествами также оказались "демонстрация ответственности" (46%) и "позитивное мышление" (45%).

Определенное число респондентов (33%) отметили способность "расширять возможности сотрудников" без микроменеджмента, 29% выделили "эмпатию", а 16% оценили "умение красиво говорить", пишет Газета.Ru.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян со всей страны в мае 2024 года.