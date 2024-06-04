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Юрист Алёшкин рассказал, что развитие видеонаблюдения может угрожать неприкосновенности частной жизни

Юрист Алёшкин: развитие систем видеонаблюдения имеет определённые риски

3:12
Общество

Юрист, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин в эксклюзивном интервью NewsInfo.ru рассказал, что цифровизация в области средств видеофиксации видеонаблюдения может привести к нарушению права на частную жизнь. 

Юрист Алёшкин: развитие систем видеонаблюдения имеет определённые риски
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В нашей стране установлено более миллиона камер видеонаблюдения, примерно треть из них оснащена функцией распознавания лиц. Это помогает сделать жизнь в мегаполисах более безопасной. Однако постоянное наблюдение со стороны системы видеонаблюдения может нарушать право граждан на неприкосновенность частной жизни. 


"В целом любая видеофиксация любого правонарушения, безусловно, является доказательством, причем таким объективным доказательством. Поэтому, с точки зрения повышения раскрываемости, это, конечно, большой плюс. А касательно, личной жизни и свободного передвижения граждан — это, конечно, наверное, вторжение в личную жизнь, потому что надо понимать, что мы не всегда хотим фиксировать, например, какие-то события, вообще какие-то заведения, какие-то рестораны", — рассуждает адвокат с позиции гражданского права.

Это дополнительный способ сбора персональной информации через системы видеофиксации и видеонаблюдения. Данные могут использоваться в рекламных целях: система отслеживает ваши перемещения и начинает активно предлагать вам аналогичные товары или услуги. Например, если вы смотрите какие-то видео или интересуетесь чем-то конкретным, то потом в Яндексе вам могут начать активно рекламировать эти товары или услуги.

С точки зрения безопасности, ради которой изначально создавалась система видеоконтроля в российских мегаполисах, она показала свою эффективность. Например, в Москве за десять лет её работы вдвое снизилась уличная преступность. Также в десять раз сократилось число зарегистрированных угонов, а раскрываемость преступлений выросла в два раза.

Однако, по мнению Андрея Алёшкина, масштабный контроль уменьшает нашу степень свободы. Мы становимся заложниками своих интересов и привычек, и эта информация может быть использована против нас.

"А в случаях, когда у нас бывают взломы таких систем, то, соответственно, мы уязвимы с точки зрения мошенников, потому что они могут нам предлагать использовать полученную информацию таким образом про нас, шантажировать нас и так далее", — делится опасениями юрист.

Власти планируют и дальше развивать систему видеонаблюдения с биометрической идентификацией и видеоаналитикой. Также будет внедрена автоматизированная система контроля работы камер в местах повышенной опасности. Все системы видеонаблюдения будут синхронизированы, включая те, что установлены в рамках проекта "Безопасный город" практически на всей территории страны.

В ближайшем будущем планируется подключить к новым технологиям административные центры с населением от 100 тысяч человек. По документам, проект будет реализован за два-три года.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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