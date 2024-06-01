Психолог Наумова объяснила, как сделать так, чтобы дети доверяли родителям

Детский психолог Наумова: Ребенка нельзя запугивать

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

1 июня — Международный день защиты детей. Чтобы сыновья и дочери доверяли своим родителям и не попали в плохую компанию, стоит соблюдать несколько правил. Каких именно, рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

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По ее словам, чтобы дети доверяли родителям, важно создать для них безопасную среду.

"Детей нельзя критиковать. Нужно показать им, что вы принимаете их такими, какие они есть. Тогда у детей не будет страха рассказать о своих проблемах маме или папе", — считает Наумова

Психолог уверена, что ребенка нельзя запугивать лишением гаджетов, домашним арестом и прочим.

"Это способствует тому, чтобы ребенок замкнулся и начал обманывать. В таком случае он будет искать способы отделиться от родителей, найти какую-то другую поддержку извне", — объяснила эксперт.

Тогда появляется риск, что ребенок примкнет к каким-то опасным организациям.

"С ребенком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут", — цитирует Наумову портал NewsInfo. Ru.

Если родители не будут воспитывать в страхе своих детей, не допускать физического и психологического насилия, то получат доверие со стороны ребенка. Тогда и тайную жизнь дети вести не будут.