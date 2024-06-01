Психолог Наумова объяснила, как сделать так, чтобы дети доверяли родителям

1 июня — Международный день защиты детей. Чтобы сыновья и дочери доверяли своим родителям и не попали в плохую компанию, стоит соблюдать несколько правил. Каких именно, рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
По ее словам, чтобы дети доверяли родителям, важно создать для них безопасную среду.
"Детей нельзя критиковать. Нужно показать им, что вы принимаете их такими, какие они есть. Тогда у детей не будет страха рассказать о своих проблемах маме или папе", — считает Наумова
Психолог уверена, что ребенка нельзя запугивать лишением гаджетов, домашним арестом и прочим.
"Это способствует тому, чтобы ребенок замкнулся и начал обманывать. В таком случае он будет искать способы отделиться от родителей, найти какую-то другую поддержку извне", — объяснила эксперт.
Тогда появляется риск, что ребенок примкнет к каким-то опасным организациям.
"С ребенком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут", — цитирует Наумову портал NewsInfo. Ru.
Если родители не будут воспитывать в страхе своих детей, не допускать физического и психологического насилия, то получат доверие со стороны ребенка. Тогда и тайную жизнь дети вести не будут.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.