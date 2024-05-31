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Молниеносная реакция: сотрудник ДПС мгновенно среагировал и сбил вражеский дрон

В Новороссийске сотрудник ДПС сбил дрон

1:53
Общество

Сотрудник ДПС помог отразить атаку беспилотников на Новороссийск, мгновенно среагировав на угрозу. Он взял автомат и сбил дрон.

В Новороссийске сотрудник ДПС сбил дрон
Фото: Wikimedia Commons by Nerush Vladimir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вражеский дрон пролетал мимо села Владимировка, когда на 11-м километре трассы Новороссийск — Керчь находился старший лейтенант ДПС Максим Сидоров. Он немедленно заметил дрон, быстро достал автомат Калашникова и сбил БПЛА 11 выстрелами. Обломки упали на землю, и вскоре прибыли военные, чтобы забрать остатки дрона.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников нефтебазы пострадали в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах края была отражена массированная атака беспилотников, сообщает "Царьград".

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Темрюкском районе, где после удара дронами загорелись и были повреждены три цистерны с нефтепродуктами. Пострадали несколько сотрудников, им оказывают медицинскую помощь, остальные эвакуированы. Удар по порту Новороссийска удалось успешно отразить, пострадавших и разрушений нет.

"Силами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и 29 БПЛА. Российская ПВО также уничтожила по одному БПЛА самолётного типа над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями", — сообщили в Минобороны России.

Ответный удар не заставил себя ждать. Ночью 31 мая в Киеве прозвучала воздушная тревога, вскоре последовали взрывы. Украинское издание "Зеркало недели" подтвердило ракетную атаку, опубликовав фотографии с места событий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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