Выяснилось, в каком бизнесе в массовом порядке пробуют себя россияне в 2024 году

Всё больше россиян пробуют себя в интернет-торговле

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Согласно исследованию, проведенному компаниями "СберРешения" и "Деловая среда", более 8 тысяч россиян стали предпринимателями в интернет-торговле в 2024 году. Это направление продолжает быть востребованным и идет в лидеры среди всех новых бизнесов в розничной торговле, как и в предыдущем году.

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Исследование показало, что большинство новых интернет-бизнесов были зарегистрированы в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Наибольший рост отмечен в продажах косметических средств и парфюмерии, товаров для творчества, инструментов и садовой техники, а также аксессуаров.

Значительная часть интернет-торговли осуществляется через онлайн-ресурсы. Розничная торговля также продемонстрировала значительное повышение числа новых предприятий в 2024 году — число новых регистраций выросло на 50%. Почти половина новых компаний была основана молодыми предпринимателями в возрасте до 35 лет, причем женщины составляют 53% от общего числа регистраций.

Аналитики также определили оптовую торговлю парфюмерией и косметикой, а также строительно-монтажные работы в качестве перспективных секторов, пишет Газета.Ru.

Генеральный директор компании "СберРешения" Станислав Нефедов отметил, что рекордный прирост числа предпринимателей свидетельствует о положительном влиянии государственной и частной поддержки бизнеса в России и о доверии граждан к предпринимательскому сектору.

"Рекордный прирост числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в конце прошлого года и первом квартале текущего говорит о позитивном эффекте государственной и частной поддержки бизнеса в России, а также об уверенности граждан в положительной динамике предпринимательского сектора", — заключил Нефедов.

Исследование было проведено в мае 2024 года.