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Гендерный разрыв в заработной плате: женщины в России получают в среднем на треть меньше мужчин

Труд женщин в России оценивается на 27% ниже, чем труд мужчин

1:48
Общество

Анализ данных Росстата выявил существенное неравенство в заработной плате между мужчинами и женщинами на российском рынке труда. В среднем женщины зарабатывают на 33% меньше мужчин, что составляет около 28 тысяч рублей, учитывая все премии и вычеты налогов.

Труд женщин в России оценивается на 27% ниже, чем труд мужчин
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот гендерный разрыв оказался наибольшим за последние 11 лет, с минимальным разрывом, зафиксированным в 2013 году, когда он составлял приблизительно 26%.

Наибольшее различие в заработной плате между мужчинами и женщинами обнаружено в северных и дальневосточных регионах, а также в промышленно развитых областях. Во всех отраслях экономики прослеживается та же картина: женщины получают меньше мужчин. Особенно высок разрыв в сферах информационных технологий и связи, культуры, спорта и развлечений, где достигает 37,5%. Существенное неравенство в заработных платах наблюдается также в профессиональной, научной и технической деятельности, где женщины зарабатывают почти на 30% меньше мужчин. В образовании и здравоохранении, где высок процент занятости женщин, разрыв в зарплатах меньше, но всё же существенен — 15%.

Женщины в России работают лишь на два часа меньше мужчин в неделю, но их труд оценивается на 27% дешевле.

Эксперты связывают зарплатные диспропорции с преобладанием мужчин в высокооплачиваемых секторах, в то время как женщины чаще заняты в менее оплачиваемых сферах. Даже на высоких управленческих позициях женщины получают значительно меньше мужчин, сообщает argumenti.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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