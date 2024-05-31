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Россияне рассказали, что считают хорошей альтернативой гаджетам для детей

Сбермаркетинг: россияне считают велосипеды хорошей заменой гаджетам у детей

2:22
Общество

По результатам опроса СберМаркетинга, проведенного ко Дню детей 1 июня, главной альтернативой гаджетам для детей являются активные игры, такие как велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики. 41% опрошенных россиян выбрали эти варианты. На втором месте оказались конструкторы, включая Lego, их предпочли 34% родителей. Третье место заняли настольные игры, которыми интересуются 31% опрошенных.

Сбермаркетинг: россияне считают велосипеды хорошей заменой гаджетам у детей
Фото: Wikipedia by Roger Tutusaus is licensed under CC BY-SA 2.0

Другие популярные категории игрушек для детей включают радиоуправляемые игрушки (30%), футбольные мячи (28%) и наборы для творчества (25%). При этом папы чаще выбирают настольные игры, радиоуправляемые игрушки и трансформеры, мамы же отдают предпочтение химическим наборам, микроскопам и другим пособиям для опытов, пишет Газета.Ru.

Однако 76% родителей признают, что их дети часто "перекормлены" игрушками и перестают радоваться новым покупкам. В связи с этим, подарки-впечатления становятся альтернативой, которая приносит больше положительных эмоций. Родители чаще выбирают одноразовые развлечения, такие как химические наборы для опытов, наборы для творчества (создание мыла, шоколадных фигурок, магнитов и т. д.), съедобные настольные игры, а также различные игровые активности, например лазертаг, аквапарк и квесты.

Результаты опроса также показали, что 90% родителей интересуются покупкой одинаковых товаров для себя и своих детей. Они чаще всего приобретают одинаковую одежду: футболки, худи, толстовки (59%), кроссовки (51%) и спортивные костюмы (50%). Популярными также являются средства передвижения и аксессуары для них, такие как велосипеды (56%) и самокаты (37%).

Почти две трети родителей считают, что покупка товаров в едином стиле стимулирует семью к совместным занятиям. Исследование было проведено в мае 2023 года и в нем приняли участие 600 семей с детьми до 18 лет из разных регионов России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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