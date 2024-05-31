Президент назвал безобразием ситуацию с изъятием детей из-за неисправной печки

Владимир Путин потребовал деталей по делу об изъятии детей из-за неисправной печи

Президент Владимир Путин принимал по случаю Дня защиты детей уполномоченную по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе беседы Львова-Белова рассказала о ситуации, когда у сельской матери-одиночки изъяли детей из-за неработающей печки и держали их в учреждениях для сирот. По приезде Львовой-Беловой ситуацию удалось разрешить, печку починили, а детей вернули в семью.

Неожиданно Путин решил уточнить: "А где это было?"

Мария Львова-Белова по каким-то причинам не очень-то хотела раскрывать детали и стушевалась.

Путин уточнил, что это не шутки и является сущим безобразием и повторил вопрос.

Львова-Белова попыталась обобщить практику и сказала, что такое везде случается, "это повсеместная практика".

Однако Путин спокойно переспросил: "Где это было?"

После чего Мария Львова-Белова призналась, что данный инцидент произошёл в Красноярском крае, но они с новым губернатором (Михаилом Котюковым) уже составили схему решения подобных ситуаций.