Психолог Макаренко рассказала, по каким признакам можно выявить мужчину-абьюзера

Психолог Мария Макаренко объяснила, какое поведение мужчины должно стать для женщины "красным флагом".
Эксперт объяснила, что женщину должны насторожить слишком красивые ухаживания. Часто мужчины-манипуляторы зеркалят женщину, заставляя её поверить в то, что она нашла родственную душу.
Ранее психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке.
"Через 2-3 месяца такой "принц на красном "Порше" резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Макаренко рассказала, что мастер манипуляций применяет угрозы, месть и эмоциональный шантаж.
Абьюзер старается изолировать жертву от внешнего мира, запрещая общение с родными и друзьями. Он ревностно относится к интересам партнёрши, заставляя отказаться от всех увлечений.
Красным флагом является ревность, которая проявляется в проверках телефона, приказах постоянно включать видеосвязь.
Параллельно с этим он постоянно снижает самооценку партнёрши критикой и унижением.
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