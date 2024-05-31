Психолог Макаренко рассказала, по каким признакам можно выявить мужчину-абьюзера

Психолог Макаренко перечислила признаки мужчины-абьюзера

Психолог Мария Макаренко объяснила, какое поведение мужчины должно стать для женщины "красным флагом".

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Эксперт объяснила, что женщину должны насторожить слишком красивые ухаживания. Часто мужчины-манипуляторы зеркалят женщину, заставляя её поверить в то, что она нашла родственную душу.

Ранее психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке.

"Через 2-3 месяца такой "принц на красном "Порше" резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Макаренко рассказала, что мастер манипуляций применяет угрозы, месть и эмоциональный шантаж.

Абьюзер старается изолировать жертву от внешнего мира, запрещая общение с родными и друзьями. Он ревностно относится к интересам партнёрши, заставляя отказаться от всех увлечений.

Красным флагом является ревность, которая проявляется в проверках телефона, приказах постоянно включать видеосвязь.

Параллельно с этим он постоянно снижает самооценку партнёрши критикой и унижением.