Восторжествует ли справедливость: клиентам СДЭК ответили, получат ли они свои неустойки

Стало известно, выплатят ли клиентам СДЭК неустойки после сбоя

4:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК может столкнуться с необходимостью выплатить неустойки клиентам за задержку посылок. Ответственность за масштабный сбой в работе компании взяла на себя проукраинская хакерская группировка. Специалисты СДЭК устраняют проблемы и обещают полностью восстановить работу не позднее 29 мая. Юристы отметили, что компании-перевозчики могут избежать ответственности за задержку доставок, если докажут, что их обязательства не выполнены из-за непреодолимых и чрезвычайных обстоятельств.

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Из-за нарушения сроков доставки посылок СДЭК может быть обязана выплатить клиентам неустойки и штрафы, сообщила партнер юридической компании "Мокров и партнеры" Анастасия Елисеева. Технические сбои в работе СДЭК начались 26 мая, что сделало невозможными отправку и выдачу посылок.

Пресс-служба компании сообщила, что из-за проблем с вычислительными мощностями сайт и приложение перестали функционировать. Пресс-секретарь компании Михаил Берггрен уточнил, что проблемы возникли из-за недоступности систем СДЭК и данных о количестве посылок. Он подчеркнул, что IT-специалисты работают над устранением проблемы круглосуточно, планируя восстановить работу не позднее 29 мая, сообщает "Известия".

— Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также подготовили резервные схемы, — говорится в сообщении компании.

До сбоя пользователи жаловались на задержки доставки в официальных соцсетях компании, а маркетплейсы, сотрудничающие с СДЭК, заявили о переносе сроков доставки товаров.

Анастасия Елисеева пояснила, что потребитель, отправивший посылку, имеет право на взыскание неустойки в размере 3% от цены услуги за каждый день (или час) просрочки. Сумма неустойки не может превышать стоимость услуги. Предприниматели, заключившие договоры на доставку товаров с СДЭК, также могут получить выплаты, если это предусмотрено договором.

Получатели посылок также имеют право на выплаты в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки. Взыскивать неустойку получателю следует с продавца товара, который затем может требовать возмещения убытков от СДЭК.

— Оператор доставки выплатит неустойки в полном объеме, только если не докажет, что исполнение обязательств было невозможно из-за чрезвычайных обстоятельств, — подчеркнула Елисеева.

Сотрудников СДЭК призвали не закрывать пункты выдачи заказов, информировать клиентов о ситуации и успокаивать их. Выдача возможна только в критических ситуациях, таких как получение лекарств, документов или в экстренных случаях. Маркетплейсы могут перераспределить нагрузку на других операторов доставки, чтобы избежать задержек, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

— Интернет-магазины задействуют множество партнерских служб для обеспечения своевременной доставки, — пояснил он.

Ответственность за технический сбой 28 мая взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, сообщившая об этом в соцсетях. Однако подтверждения этому нет, так как они часто преувеличивают свои достижения, отметил источник в сфере информационной безопасности.

Если группировка Head Mare участвовала в атаке, она, вероятно, не преследовала финансовых целей, считает руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Группа, появившаяся недавно, известна только по своим заявлениям и, вероятно, является хактивистами, участвующими в геополитических конфликтах.

Роскомнадзор не получал от СДЭК информации об утечке персональных данных. По закону, оператор должен уведомить об этом в течение 24 часов.

Возбудить дела против хакерских группировок сложно, так как они действуют дистанционно и часто находятся за границей. Вопросы экстрадиции регулируются Женевской и Минской конвенциями и могут затянуться на годы.

В Москве в мае 2024 года начали рассматривать дело против лидера группировки Flint24 Алексея Строганова и его сообщников. Их обвиняют во взломе систем иностранных банков и продаже данных банковских карт в даркнете. В России дело возбуждено в 2020 году, аналогичные обвинения предъявлены Строганову в США, где ущерб от их действий оценили в $35 млн.