Верховный суд подтвердил равноправие родителей при споре о выборе места жизни ребёнка

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Верховный суд признал, что мать не имеет гендерного преимущества при выборе опекуна

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Общество

В обзоре судебной практики Верховный суд Российской Федерации подчеркнул, что при определении места жительства детей после развода оба родителя должны быть признаны равными. Это означает, что нет автоматического права на то, чтобы ребёнок оставался с матерью.

Верховный суд признал, что мать не имеет гендерного преимущества при выборе опекуна
Фото: Пресс-служба Бест Вей

Всё чаще происходит коллизия, что по всем социально-экономическим и психологическим условиям ребёнка желательнее оставить с отцом, чем с матерью, которая может вести недостойный образ жизни. Часто судьи исходили из общей практики и не решались нарушать сложившийся обычай. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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