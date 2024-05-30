Верховный суд подтвердил равноправие родителей при споре о выборе места жизни ребёнка

В обзоре судебной практики Верховный суд Российской Федерации подчеркнул, что при определении места жительства детей после развода оба родителя должны быть признаны равными. Это означает, что нет автоматического права на то, чтобы ребёнок оставался с матерью.
Всё чаще происходит коллизия, что по всем социально-экономическим и психологическим условиям ребёнка желательнее оставить с отцом, чем с матерью, которая может вести недостойный образ жизни. Часто судьи исходили из общей практики и не решались нарушать сложившийся обычай.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.