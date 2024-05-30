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Скандал на ЕГЭ: воронежская школа под вопросом после обвинений в унижении школьниц

Оставьте свою одежду: последствия скандала на ЕГЭ для школы в Воронеже

1:34
Общество

После скандала в воронежской школе №62, где утверждали, что школьниц заставляли раздеваться при прохождении экзамена ЕГЭ, комитет Государственной думы по просвещению выразил намерение провести совещание с региональными министрами образования. Целью этого совещания будет предотвращение подобных инцидентов в будущем, как сообщила первый зампред комитета Яна Лантратова.

Оставьте свою одежду: последствия скандала на ЕГЭ для школы в Воронеже
Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Инцидент вызвал огромное волнение и привлек внимание не только прокуратуры, Министерства просвещения и Рособрнадзора, но и общественности. Некоторые школьницы рассказали о стрессе и унижении, заявив, что им пришлось снимать бюстгальтеры для допуска к экзамену.

Однако руководство школы отвергло эти утверждения и заявило, что такие случаи не имели места быть. Вместе с тем, некоторые родители подали заявления в прокуратуру. Возникло множество вопросов о том, какие последствия ждут школу и ее охрану, а также готовы ли родители обратиться в суд.

Во время совещания с регионами будет подчеркнута необходимость соблюдения норм и правил при проведении экзаменов. Инцидент в Воронеже привлек внимание к важности безопасности и соблюдения этических принципов при допуске к экзаменам.

Несмотря на разногласия в понимании произошедшего, родители и общество требуют объективного расследования инцидента и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем, сообщают Известия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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