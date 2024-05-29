Владимир Путин мобилизовал всех чиновников

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета подчеркнул, что успех реализации национальных проектов зависит от слаженной работы всех участников процесса.
"Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой поставили. В современных условиях по-другому работать нельзя".
Он приказал окончить формирование задач национальных проектов и механизмов их достижения к осени 2024 года. Запущены нацпроекты будут с 1 января 2025 года.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.