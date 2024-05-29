Владимир Путин мобилизовал всех чиновников

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Владимир Путин приказал чиновникам считать себя мобилизованными на госслужбе

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Общество

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета подчеркнул, что успех реализации национальных проектов зависит от слаженной работы всех участников процесса.

Владимир Путин приказал чиновникам считать себя мобилизованными на госслужбе
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой поставили. В современных условиях по-другому работать нельзя".

Он приказал окончить формирование задач национальных проектов и механизмов их достижения к осени 2024 года. Запущены нацпроекты будут с 1 января 2025 года. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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