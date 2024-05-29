Владимир Путин мобилизовал всех чиновников

Владимир Путин приказал чиновникам считать себя мобилизованными на госслужбе

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета подчеркнул, что успех реализации национальных проектов зависит от слаженной работы всех участников процесса.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой поставили. В современных условиях по-другому работать нельзя".

Он приказал окончить формирование задач национальных проектов и механизмов их достижения к осени 2024 года. Запущены нацпроекты будут с 1 января 2025 года.