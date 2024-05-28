Судебное разбирательство с мусором и тараканами: скандал в Карелии

Россиянина лишь через суд смогли заставить вынести мусор

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Карелии через суд вынудили владельца квартиры вывезти мусор. Мужчина заполнил своё жилище мусором и разводил тараканов, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Инцидент произошел в городе Костомукша на улице Парковой. Местный житель складировал отходы в своей квартире, что привело к размножению вредителей.

В отчаянии один из соседей обратился в Госкомитет по жилищному надзору. Проверка подтвердила, что жильё находится в непригодных для жизни условиях, поэтому ведомство подало иск в суд.

Ответчик не явился на заседание, и суд вынес решение обязать его провести уборку и дезинсекцию. На выполнение этого ему отведён месяц.