"Переписать текст Конституции. И всё": почему либеральная идеология должна исчезнуть

Учредитель "Царьграда" Малофеев заявил о необходимости пересмотра Конституции РФ

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Основатель "Царьграда" Константин Малофеев высказал мнение о необходимости пересмотра первых двух глав Конституции, которые, по его словам, пропитаны либерально-масонской идеологией прав и свобод человека, не учитывающей традиционные ценности России. Он предложил простое решение для "чрезвычайно сложного" изменения Конституции, которое позволит переписать её текст.

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил принять новую Конституцию взамен текущей, принятой в 1980 году. Константин Малофеев отметил в своем телеграм-канале, что это значительная реформа основ конституционного устройства современной Турции, сообщает "Царьград".

Любая Конституция отражает интересы своих создателей. Турецкая Конституция служит интересам военных, устроивших переворот в 1980 году, а российская Конституция до сих пор отражает мировоззрение демократов-либералов начала 1990-х годов — времени распада СССР и подчинения Западу, подчеркнул Малофеев. Он указал, что текст ельцинской Конституции копирует конституции Восточной Европы, написанные американскими консультантами. До поправок 2020 года эта "колониальная" Конституция была поводом для стыда.

Благодаря конституционной реформе 2020 года, инициированной Владимиром Путиным, в Конституции России появились упоминания о вере в Бога, тысячелетней истории России, государствообразующем русском народе и определении брака как союза мужчины и женщины, напомнил Малофеев. Однако этого недостаточно. Он подчёркивает, что для того, чтобы Конституция действительно стала Основным законом великой России, необходимо сделать больше.

Малофеев утверждает, что первые две главы Конституции идеологически ориентированы на либеральные ценности, не связанные с российскими традициями. В статье 13 хитро утверждается запрет на идеологию, настаивает он. Однако изменить первые главы Конституции не так сложно, как кажется. Нужно принять федеральный конституционный закон о Конституционном собрании, предусмотренный статьёй 135 Конституции, собрать такое собрание, как это было сделано в 2020 году, и переписать текст Конституции.