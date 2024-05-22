В РЖД разрабатывают новую систему оборота билетов

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В РЖД внедряют новшества в системе покупки и обмена билетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ammendorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

РЖД работают над созданием листа ожидания для покупки новых или возвращённых билетов онлайн. Также планируется запустить сервис, который позволит быстро приобрести билет с заранее заданными параметрами. Об этом рассказал Юрий Данилов, заместитель начальника департамента информатизации, на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Лист ожидания — это не то, что вы получаете уведомление о том, что билет доступен для покупки, а это реально встать в очередь. И, соответственно, когда пассажиры отказываются от билетов или перевозчик добавляет у нас дополнительные вагоны, то у пассажира появляется заблаговременно возможность купить билет", — пояснил он.

Однако в РЖД не планируют отказ от традиционных бумажных билетов.