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Электросамокаты могут подключить к "ГЛОНАСС"

0:42
Общество

К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет подключить средства индивидуальной мобильности (самокаты), маломерные суда, беспилотные летательные аппараты, а также лёгкие и сверхлёгкие гражданские воздушные суда.

Электросамокаты могут подключить к "ГЛОНАСС"
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Проект федерального закона, который разработал Минтранс РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Подобная мера, как предполагается, повысит уровень контроля за данными транспортными средствами, что в свою очередь повысит уровень безопасности граждан. 

Если вопрос с подобными средствами, выдаваемыми для проката, решён, то вопрос о регистрации частных средств ещё в разработке. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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