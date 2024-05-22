Электросамокаты могут подключить к "ГЛОНАСС"

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К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет подключить средства индивидуальной мобильности (самокаты), маломерные суда, беспилотные летательные аппараты, а также лёгкие и сверхлёгкие гражданские воздушные суда.

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Проект федерального закона, который разработал Минтранс РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Подобная мера, как предполагается, повысит уровень контроля за данными транспортными средствами, что в свою очередь повысит уровень безопасности граждан.

Если вопрос с подобными средствами, выдаваемыми для проката, решён, то вопрос о регистрации частных средств ещё в разработке.