Электросамокаты могут подключить к "ГЛОНАСС"

К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет подключить средства индивидуальной мобильности (самокаты), маломерные суда, беспилотные летательные аппараты, а также лёгкие и сверхлёгкие гражданские воздушные суда.
Проект федерального закона, который разработал Минтранс РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Подобная мера, как предполагается, повысит уровень контроля за данными транспортными средствами, что в свою очередь повысит уровень безопасности граждан.
Если вопрос с подобными средствами, выдаваемыми для проката, решён, то вопрос о регистрации частных средств ещё в разработке.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.