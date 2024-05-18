Новые правила продажи SIM-карт: как биометрия защитит вас от мошенников

Юрист Капштык рассказал, кто пострадает от новых правил продажи сим-карт

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В России могут ужесточить правила продажи SIM-карт для борьбы с "серым" рынком. Новые меры предполагают регистрацию карт с использованием биометрических данных и их продажу исключительно в салонах сотовых операторов через приложение "Госключ".

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Юрист Юрий Капштык рассказал нам, как это отразится на абонентах и какие угрозы поможет предотвратить. По его словам, такие меры следует рассматривать скорее как упорядочивание, а не ужесточение.

"Это решение назрело из-за большого количества "серых" SIM-карт, которые могут быть поддельными и часто используются в незаконных целях, таких как диверсии, где с помощью телефона можно послать сообщение, провоцирующее взрыв", — пояснил юрист корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также, по мнению Капштыка, у операторов на данный момент существует уязвимость в виде услуги "обещанный платеж", позволяющей менять SIM-карты без оплаты услуг, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Номера телефонов часто привязаны к банковским картам или электронным кошелькам, что создает неконтролируемый сегмент рынка для обналичивания и незаконного оборота денежных средств", — добавил он.

Говоря о биометрии, юрист отметил, что, хотя это новый инструмент, он уже активно применяется.

"Это поможет навести порядок, поскольку люди будут подтверждать свою личность через биометрию или Госуслуги. Здесь нет ничего революционного, речь идет больше об упорядочении работы операторов, которых у нас немного, и они смогут справиться с этой задачей. Особенно если правительство планирует закрепить это на законодательном уровне", — подчеркнул эксперт.