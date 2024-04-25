Патрушев: нелегальная миграция сопровождается террористическими угрозами

Секретарь Совбеза РФ указал на связь террористических угроз с нелегальной миграцией

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Участники двенадцатого Международной встречи высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, отметили, что вызванные искусственными кризисами потоки мигрантов создают предпосылки для разложения государств.

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Кроме этого нелегальная иммиграция представляет собой значительный источник гуманитарных рисков и тесно связана с угрозами со стороны терроризма, сообщил журналистам секретарь Российского Совета безопасности Николай Патрушев по итогам форума.

Сбор проходил в Санкт-Петербурге при поддержке Российского Совета безопасности.

Было высказано мнение, что вызванные искусственными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц нарушают этно-религиозный баланс и создают предпосылки не только для изменения границ, но и для разрушения государств. Более того, нелегальная иммиграция является значительным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с угрозами со стороны терроризма, организованной преступностью, незаконной торговлей оружием, наркотиками, людьми и органами человека, — отметил Патрушев. По его словам, участники форума обратили внимание на важность установления эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортации и унификации миграционного законодательства.