Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову

Тверской суд арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову до 15 июня

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Тверской суд столицы России заключил под стражу до 15 июня бывшую первую заместительницу председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, сообщает корреспондент РИА Новости из судебного зала.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Решение о заключении под стражу до 15 июня в отношении Стригунковой было принято судьей.

По версии следствия, ей было передано в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей.

По информации источника РИА Новости из правоохранительных органов, ее подозревают в получении взяток в рамках контрактов на ремонт больниц в регионе.