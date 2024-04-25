Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову

Тверской суд столицы России заключил под стражу до 15 июня бывшую первую заместительницу председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, сообщает корреспондент РИА Новости из судебного зала.
Решение о заключении под стражу до 15 июня в отношении Стригунковой было принято судьей.
По версии следствия, ей было передано в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей.
По информации источника РИА Новости из правоохранительных органов, ее подозревают в получении взяток в рамках контрактов на ремонт больниц в регионе.
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