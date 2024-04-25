Нерациональная трата бюджетных средств: в Казани жители не хотят запуск салюта на День Победы

Жители Казани выразили желание отменить салют на День Победы

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В результате опроса, проведённого в Telegram-канале Inkazan, выяснилось, что большинство жителей Казани выступают против традиционного салюта на День Победы.

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Анонимное голосование показало, что 56% опрошенных считают, что затраты на несколькоминутное пиротехническое шоу можно было бы более эффективно использовать для поддержки нуждающихся.

Тем не менее, 28% респондентов выразили мнение, что салют является важной и обязательной частью праздничных торжеств, отметив его как укоренившуюся традицию. Оставшиеся 16% участников опроса не выразили явных предпочтений относительно проведения салюта, сообщает inkazan.ru.

Кульминацией праздничных мероприятий на День Победы 9 мая в Казани будет выступление народного артиста Дмитрия Певцова, после которого запланирован салют в 22:00.