Президент России заявил, что самая критическая ситуация с паводками до сих пор наблюдается под Оренбургом

Президент РФ Владимир Путин отметил, что наиболее критическая ситуация с наводнениями остается в Оренбургской области, уровень воды уменьшается медленными темпами.
Владимир Путин заявил, что в текущий момент самая сложная ситуация сохраняется в Оренбургском крае. По словам президента, несколько населенных пунктов до сих пор затоплены, и уровень воды падает медленно, информация о событиях в зоне наводнений поступает регулярно.
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