Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Белоруссии заявил, что НАТО готовилось к интервенции в Белоруссию
Это украшение для любого участка
Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
На Wildberries могут появиться Lada и автостраховки
Астролог поделилась, какой цвет одежды поможет вам успешно пройти собеседование
Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу
Минздраве Карелии: в регионе снова наблюдается дефицит вакцины «Вактривир»
Восемь причин употреблять какао чаще: поможет сбросить вес и придаст коже сияние
Попытки Западных стран рассорить славян лишь объединили их, заявил Лукашенко
Президент России заявил, что самая критическая ситуация с паводками до сих пор наблюдается под Оренбургом

Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области

0:30
Общество

Президент РФ Владимир Путин отметил, что наиболее критическая ситуация с наводнениями остается в Оренбургской области, уровень воды уменьшается медленными темпами.

Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин заявил, что в текущий момент самая сложная ситуация сохраняется в Оренбургском крае. По словам президента, несколько населенных пунктов до сих пор затоплены, и уровень воды падает медленно, информация о событиях в зоне наводнений поступает регулярно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Определены штрафы за нарушения ПДД при езде на самокатах
Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж
Политолог Ищенко объяснил, зачем Украине обстрелы ЗАЭС
Мифы и реальность: регулировка развала и схождения колес
Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области
Лоза высказался о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова
Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам
Как выучить китайский язык, не выходя из дома
Шри-Ланка может продлить режим бесплатных виз для россиян
Рецепт сливочного крем-супа из курицы и артишоков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников