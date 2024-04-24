Президент России заявил, что самая критическая ситуация с паводками до сих пор наблюдается под Оренбургом

Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что наиболее критическая ситуация с наводнениями остается в Оренбургской области, уровень воды уменьшается медленными темпами.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин заявил, что в текущий момент самая сложная ситуация сохраняется в Оренбургском крае. По словам президента, несколько населенных пунктов до сих пор затоплены, и уровень воды падает медленно, информация о событиях в зоне наводнений поступает регулярно.