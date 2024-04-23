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84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте

2:58
Общество

Более половины управленцев из Новосибирска, согласно опросу аналитического центра "Консоль.Про", заявили, что иногда получают недостоверную информацию от кандидатов о их предыдущем опыте. 18% утверждают, что редко сталкиваются с обманом на собеседованиях, а 12% говорят, что это происходит постоянно.

84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Такие выводы сделаны на основании опроса руководителей компаний Новосибирска, проведенного аналитическим центром "Консоль.Про" — платформой для сотрудничества с внештатными исполнителями.

Руководители компаний Новосибирска назвали факторы, о которых соискатели чаще всего лгут. В 47% случаев потенциальные сотрудники искажают информацию о размере их предыдущей зарплаты. На втором месте с одинаковой долей (29%) находятся утверждения о успешных проектах.

Также отмечается, что кандидаты могут неправдиво сообщать о своем рабочем графике (19%).

Для почти половины опрошенных начальников из Новосибирска (44%) наличие записей в трудовой книжке имеет значительное, но не определяющее значение. Однако треть руководителей (32%) не верят в опыт кандидата без официальной документации. Тем не менее, для многих главное, чтобы у соискателя был реальный опыт работы, их не интересует, есть ли отметка о нем в трудовой книжке.

Тем не менее, каждый четвертый руководитель предпочел бы иметь точное представление о спектре работ, которыми занимался соискатель.

Большинство руководителей готовы сотрудничать с кандидатами даже после обнаружения лжи. Почти треть респондентов из Новосибирска (31%) говорят, что готовы сотрудничать, если кандидат признается в обмане, а 41% наймут специалиста, даже если ложь не критична.

Согласно опросу, в 35% случаев кандидаты признавали свою ложь, а еще столько же руководители сами находили информацию о соискателях в интернете.

Подбор и проверка внештатных исполнителей в большинстве компаний Новосибирска не вызывает затруднений при заключении контракта. Больше половины руководителей (63%) проводят аудит специалиста в случае сомнений в его навыках (36%), и это происходит в каждом четвертом случае (27%), сообщает atas.info.

"За украшение своего опыта в резюме согласно действующему законодательству ответственности не предусмотрено. Однако использование поддельного диплома влечет за собой уголовную ответственность по статье 327 УК РФ. Это преступление карается лишением свободы, принудительными работами или ограничением свободы до одного года", — отмечает главный юрист "Консоль.Про" Арина Юсупова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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