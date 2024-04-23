26 апреля пройдут "Московские юридические чтения"

26 апреля на Новом Арбате пройдут очередные "Московские юридические чтения"

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

26 апреля в Москве, в конференц-зале на Новом Арбате, доме 36 состоятся "Московские юридические чтения".

В рамках чтений будет проведена научно-практическая конференция "Развитие инновационных форм законотворчества и защиты прав человека, как ответ на современные вызовы".

Участниками конференции будут депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, депутаты Московской городской Думы, Уполномоченный по правам человека РФ Т. Н. Москалькова, а также другие крупнейшие теоретики и практики в области российского правоведения.

Вступительное слово скажут Кирьянов Артем Юрьевич — депутат ГД РФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике, Афанасьева Елена Владимировна — сенатор РФ, Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Среди докладчиков будет такой признанный эксперт в области права как Трунов Игорь Леонидович — заместитель председателя Международного Союза юристов, д. ю. н., профессор, к. э. н., который выступит с докладом на тему "Правовой анализ судебной практики обращения имущества в доход государства. Деприватизация или национализация."

В числе докладчиков будут и другие виднейшие правоведы России.

"Московские юридические чтения" — это одна из наиболее влиятельных юридических конференций в России.

Запись участников будет проводиться с 10:00 до 11:00 по адресу Москва, Новый Арбат, д.36, конференц-зал, сектор "С".