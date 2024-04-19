Философ Александр Дугин прокомментировал петицию против названия центра имени Ильина

Философ Дугин назвал петицию против школы Ильина "сетевой атакой"

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин, считает, что появление петиции, направленной против названия центра, является результатом операции западных спецслужб, целью которой является дискредитация его роли в подаче обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ", размещенная на платформе Change. org и созданная 12 апреля, атрибутируется "Студентами РГГУ".

Авторы петиции выразили возмущение по поводу того, что центр назван именем Ильина, который, по их мнению, поддерживал немецко-фашистский режим и оправдывал преступления Адольфа Гитлера.

Дугин сообщил РИА Новости, что это "сетевая атака". Он объяснил, что в начале апреля он и несколько депутатов Государственной Думы подали иск о признании террористами украинской СБУ и их заказчиков в США. По его словам, те несли ответственность за теракты против мирных людей и целую серию других преступлений. Дугин добавил, что они собрали большое количество материалов и передали дело в Следственный комитет.