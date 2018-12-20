Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться красной икрой

20 декабря, в преддверии новогодних праздников, Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте детальную инструкцию для потребителей по выбору красной икры. В первую очередь, ведомство рекомендует не покупать икру на рынках или других стихийных торговых точках, где невозможно отследить поступление товара. В таком случае имеется высокая вероятность приобрести контрафакт.

Красная икра — необычный продукт, поэтому к его покупке следует относиться особо внимательно, — подчеркивают в Роспотребнадзоре. Этикетку необходимо тщательно изучить, чтобы узнать из какой рыбы была извлечена икра, когда она была расфасована, и какой у нее срок годности. На икре в жестяных банках имеется специальная маркировка, которая отображает номер завода-изготовителя и рабочую смену.

Особое внимание покупателей Роспотребнадзор обращает на консервант E-239, который могут использовать для увеличения срока годности. При распаде консерванта в пищеварительной системе человека, он выделяет ядовитые вещества и может пагубно отразиться на здоровье.

Примечательно, что внимание стоит уделить внешним качествам икры и банке, в которую она упакована. Крышка не должна быть вздута, а сама банка не должна иметь повреждений или сколов. Икра должна иметь однородную консистенцию и полностью заполнять банку.

Чтобы проверить красную икру на факт подделки, Роспотребнадзор рекомендует поместить ее в горячую воду. Натуральные икринки должны немного побледнеть и опуститься на дно, в то время как искусственные икринки будут находиться на поверхности и окрасят воду.

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о возрождении рыбной отрасли в Российской Федерации.

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