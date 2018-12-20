Магазины сбывают некачественные товары и продукты под Новый год

В целях защиты прав потребителей, Национальный союз защиты прав потребителей совместно с Российским союзом потребителей призывают граждан обращать внимание на продукцию, которую сбывают магазины в предновогодний период. Повышенный спрос и праздничная суета - идеальная возможность избавиться от некачественных и просроченных товаров.

По мнению председателя Российского союза потребителей Петра Шелища, в середине декабря спрос на самые различные товары повышается более чем в два раза. При этом, покупатели не смотрят на описание продукции и тем более на срок годности. Понимание того, что товар некачественный или просроченный - приходит уже за праздничным столом, что приносит весьма негативные эмоции.

Отсюда, считает Петр Шелищ, вытекает другая проблема - сложный механизм оспаривания своих интересов. Чтобы наказать магазин за такой новогодний "подарок", покупателю необходимо обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки в магазине. За это время, торговые сети успевают сбыть некачественную продукцию и замести следы.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин поддержал позицию коллеги и рассказал о различных маркетинговых уловках, которые используют для массового сбыта некачественных товаров.

"Когда люди видят скидку в 50 или более процентов - они уже перестают думать о качестве товара, так как включается количественное мышление. Уцененная продукция закупается молниеносно", - отмечает Алексей Егармин.

Более того, продавцы не скрывают своих намерений подсунуть покупателю просрочку. Так, представитель крупной торговой сети подтвердил тот факт, что активная фаза сбыта залежавшегося товара уже началась. По словам источника, просрочку мешают вместе с новым товаром, поэтому на кассе покупатель может обнаружить один свежий пакет молока, а второй - просроченный.

Примечательно то, что очень малый процент потребителей возвращает просроченную продукцию. Большинство покупателей просто ленится это сделать, а некоторые сразу избавляются от чека. Есть и такие, кто и вовсе не заметил ничего необычного при употреблении просроченного продукта.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала обзор товаров, которые будут повышаться в цене в 2019 году из-за повышения акцизных сборов.

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