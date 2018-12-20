В ЕГЭ-2019 внесены существенные изменения

В следующем году в России вводятся новые порядки в проведении государственной итоговой аттестации школьников, сообщает Yoki.ru.
Изменений много, но они не очень крупные, однако затронут большинство учащихся.
Прежде всего и назрела в этом причина, изменения будут внесены в ЕГЭ по математике.
По математике выпускники следующего 2019 года не будут сдавать два экзамена: и базовый, и профильный. Теперь им нужно будет выбрать какой-то один.
Зачем так сделано? Считается, что выпускники, которые выберут профильную математику, легко справятся с базовым уровнем. И наоборот.
Также в 2019 года выпускникам будут доступны не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавится китайский.
Все эти изменения для выпускников утверждены в Министерстве просвещения и в Рособрнадзоре.
Нынешним выускникам следует принять эту информацию к сведению. В ЕГЭ есть еще некоторые изменения, которые можно посмотреть на сайтах Рособрнадзора и Министерства просвещения.
Фото: официальный информационный портал единого государственного экзамена в facebook
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