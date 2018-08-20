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Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive

Общество

Вот уже много лет Турция пользуется особой популярностью у россиян. Не только из-за своих относительно низких цен, но и из-за системы all inclusive, что так любят туристы.

Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive. 391014.jpeg

Но, похоже, в скором времени ситуация может и измениться. Так, Турция подумывает об отказе полюбившейся туристам системы "все включено". Владельцы отелей и гостиниц жалуются, что это становится невыгодно: их доходы лишь падают.

Прозвучали заявления, что туристы, интересующиеся лишь сном, едой, питьем и развлечениями в отелях не приносят никакой прибыли. В Турции считают, что данная система уже давным-давно устарела и от нее нужно быстрее отказываться. Она, по мнению многих, убивает аутентичность страны и мешает туристам познавать местную культуру и национальную кухню.

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой и вовсе заявил, что страна больше не заинтересована в увеличении численности туристов. Теперь Турция думает о том, как сделать так, чтобы те иностранцы, что приезжают в страну, оставляли в ней побольше своих денег. Очевидно, что популярная и пользующаяся большим спросом система "все включено" новому вектору развития туризма в Турции будет лишь мешать.

А вот в Испании туристам совсем не рады. Настолько, что даже призывают их к массовым самоубийствам. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Испанцы жалуются на то, что из-за постоянного наплыва туристов в их стране растут цены на жилье, а еще грязно и шумно. Также они заявляют, что работа в туристической сфере — низкооплачиваемая и рабская.

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