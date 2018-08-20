Как перед битвой: армия России приведена в высшую боеготовность

В армии Российской Федерации внезапно стартовала волна проверок боеготовности. Сообщается, что проверки были инициированы лично президентом страны Владимиром Путиным и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
Проверка одновременно стартовала в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Так, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Путина органы военного управления приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности.
Отмечается, что для проверки боеспособности армии Российской Федерации будет привлечен ряд военных комиссаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области пройдут масштабные международные учения. В Россию уже прибыли китайские военные истребители.
Также ранее "Правда.Ру" упоминала о статье из американского аналитического издания "The Natilonal Interest". Так, в материале говорилось о том, что, объединив свои усилия, Россия и Китайская народная республика имеют большие шансы одержать верх над авиацией Соединенных Штатов Америки. Все из-за новых ракет повышенной дальности, что есть на вооружении российской и китайской армий и не имеют аналогов в мире.
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