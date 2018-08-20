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Почему страдают дольщики

Общество

Питерского предпринимателя Максима Ванчугова задержали 28 октября 2015 года в общественной приемной его брата депутата Госдумы. Задержанный был не только главой ГК "Город", но и на безвозмездной основе являлся помощником парламентария. С тех пор Ванчугов уже поставил своего рода рекорд — 32 месяца под стражей. Ради того, чтобы предприниматель томился в СИЗО, полицейские следователи и судьи Санкт-Петербурга даже "изобрели" несуществующие нормы УПК.

"Ознакомившись с документами, я понял, что Максим Ванчугов на момент задержания находился в общественной приемной депутата Госдумы РФ. И этот довод якобы может свидетельствовать о том, что он имеет намерения скрыться от органов предварительного следствия и суда. Я такой довод не понимаю, — заявил на днях Денис Краснопевцев, юрист, член общественного совета Санкт-Петербургского Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" (СПб ЦОП БПК). — С моей точки зрения, занятая следствием позиция по вопросу меры пресечения в отношении бизнесмена идет вразрез с постановлением Пленума Верховного суда РФ №41. Такая позиция нарушает ст. 5 Конвенции по защите прав и законных свобод и принятые на ее основании многочисленные решения в судебной практике Европейского суда по правам человека, который в принципе мы должны принимать во внимание".

Сам Максим Ванчугов, владелец и председатель совета директоров компании-застройщика ГК "Город", признает, что нарушения прав дольщиков, которым он обещал построить квартиры, действительно были. Но обстоятельства, которые привели к нарушению строителями сроков ввода жилых объектов в эксплуатацию, — это отнюдь не его желание украсть деньги кредиторов, а "коммерческие риски, ошибки в расчетах, кризисы, конъюнктура спроса — все это, при условии организованного давления извне, способно привести к лихорадке в любой сфере хозяйственной деятельности".

"Ситуация с ГК "Город" не стала исключением. Мне искренне жаль тех граждан, которые пострадали в результате срыва строительных работ. Я готов нести перед ними ответственность как бизнесмен, в силу сил и возможностей минимизируя их потери и моральный вред. Но я не обманщик, желавший похитить деньги дольщиков и сбежать за границу", — обратился из СИЗО Ванчугов с письмом в общественный совет СПб ЦОП БПК, который состоит из опытных юристов и руководителей различных объединений предпринимателей.

И, действительно, за время следствия Ванчугов ввел в эксплуатацию 2257 квартир. Буквально пару дней назад о 245 из них, суммарной площадью 14 080 квадратных метров, сообщила пресс-служба петербургского вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительную сферу. Смольный известил и о том, что еще три корпуса проблемного ЖК "Ленинский парк", застройщиком которого была ГК "Город", будут сданы наступающей осенью.

Достраивают объекты строители, приведенные Смольным после ареста Максима Ванчугова. Но важно, что финансируется возведение жилых комплексов именно за счет сторонних активов самого бизнесмена и его близких родственников. Случай, как отмечается, уникальный: если на обычных стройках, не говоря уже о долгострое, дольщикам неоднократно приходится доплачивать, то здесь предприниматель не привлекал ни бюджетных средств, ни дополнительных средств дольщиков — пострадавшие получают квартиры, не доплатив ни копейки.

Доходит до того, что часть дольщиков уже получила и материальную компенсацию за не сданное вовремя жилье. Например, лидер инициативной группы Алла Андреева, которая продолжает воевать с Ванчуговым и обвинять власть в коррупции, мало того, что давно въехала в построенную квартиру, но и истребовала себе компенсацию от застройщика в размере скромных 500 тысяч рублей.

Многим другим дольщикам повезло гораздо меньше. И благодарить за это им, похоже, нужно следователей. Ведь в рамках уголовного дела наложен арест на все объекты, строившиеся "Городом". В итоге люди не могут оформить квартиры в собственность. Ретивость сотрудников правоохранительных органов выразилась и в том, что в число пострадавших от Ванчугова первоначально были занесены даже те граждане, у кого срок сдачи квартиры наступал еще через полтора года. Если следовать логике и закону, права таких дольщиков на момент ареста главы ГК "Город" нарушены вообще не были.

"Вопрос избрания и неоднократного применения в отношении Ванчугова меры пресечения в виде заключения под стражу я хотел бы рассматривать, не исходя из некого общественно-политического резонанса расследуемого дела, а исключительно через призму целей и задач уголовного судопроизводства, — отметил Денис Краснопевцев в ходе обсуждения ситуации, организованного СПб ЦОП БПК. — Ради чего предприниматель 32 месяца содержится под стражей? Ради чего срок этот неоднократно продлевается? По нашему мнению, без достаточных к тому оснований. Вообще законодателем эта сфера применения определена через назначение уголовного судопроизводства. А содержащаяся в ст. 6 УПК РФ формулировка охватывает такой аспект, как соблюдение прав и законных интересов всех, кто ими наделен в уголовном деле. Это не только потерпевшие — это подозреваемые, обвиняемые, иные участники уголовного судопроизводства.

Как мы видим, к сожалению, в деле Ванчугова следствие активно сопротивляется либерализации уголовного законодательства в отношении бизнеса. Но давайте обратимся к ст. 97 УПК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень оснований для избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу и ее продление. В данном случае она применяется вразрез требованиям ст. 97 УПК РФ, в отсутствие подтвержденных и фактических обстоятельств, свидетельствующих о том, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия или каким-то образом воспрепятствовать производству по делу".

Желание Максима Ванчугова очевидно — он хочет восстановить предпринимательский статус, чтобы в рамках дела отвечать по закону за свои проступки именно как руководитель коммерческой структуры. Однако следствие настаивает на том, что заключенные бизнесменом договоры с дольщиками — обычное мошенничество. И подобный парадоксальный подход ставит под угрозу осуществление любой предпринимательской деятельности в России.

Остается вопрос: какой смысл, кроме устрашения Ванчугова, преследовали сотрудники правоохранительных органов, преподнося суду его нахождение в депутатской приемной как побег? Уточним, бизнесмен был общественным помощником, на которого никак не распространяется статус неприкосновенности. При этом, как утверждает адвокат арестованного предпринимателя, на момент задержания ему не вручили ни одной повестки, а потому говорить о попытке скрыться — это абсурд.

Такой же абсурд, как и основание для очередного продления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно звучит следующим образом — необходимо "обеспечить добропорядочное поведение" Ванчугова. Получается, полицейские следователи и судьи Санкт-Петербурга "изобрели" несуществующие нормы УПК, оставив бизнесмена в СИЗО.

Напоследок вспомним о том, что глава ГК "Город" почти два года знакомится с материалами дела. Это 850 томов. Знакомится время от времени, когда в СИЗО приезжает следователь, хотя в условиях домашнего ареста чтение прошло бы гораздо быстрее. А обвиняемый и потерпевшие в одинаковой мере ждут, чтобы поскорее началось рассмотрение дела по существу — в квадратные метры и деньги. И следствие вряд ли может четко объяснить, почему страдают дольщики.

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Темы бизнес ГК Город дольщики следствие строительство уголовные дела Санкт-Петербург Максим Ванчугов заключение под стражу
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