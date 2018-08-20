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Источник Правда.Ру

Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1.5 раза

Общество

Оказывается, почти половина россиян после выхода на пенсию продолжает работать. При этом же доходы их все равно падают по сравнению с прошлыми заработками.

Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1.5 раза. 390987.jpeg

Об этом сообщают эксперты Высшей школы экономики. Россияне, сменившие работу после выхода на пенсию, в основном трудятся на низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации работах — сторожами, продавцами, контролерами и гардеробщицами. Очень часто работа подобного рода предполагает сменный график, а не режим полной каждодневной занятости.

На сегодняшний день в Российской Федерации проживают почти сорок миллионов человек старше трудоспособного возраста. Треть из них продолжают работать. Отмечается, что в среднем на пенсии россияне трудятся в течение шести лет. Также известно, что за последние годы количество трудящихся на пенсии граждан увеличилось почти в два раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доверие россиян к действующей власти продолжает неуклонно снижаться. Резко снизились рейтинги и президента страны, и правительства, и премьер-министра, и "Единой России". Основной причиной такой тенденции является непопулярная в народе реформа о повышении пенсионного возраста. Так, большинство россиян встретили ее однозначно — с негодованием, недоумением, скепсисом и даже раздражением.

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Темы Россия пенсия экономика
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