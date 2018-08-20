С 20 августа россияне охмелеют от цены на водку

Отныне минимальная цена на водку в России будет составлять 205 рублей. За меньшие деньги столь крепкий напиток теперь купить будет невозможно. Соответствующий приказ издало Министерство финансов Российской Федерации.

Отметим, что раньше столько стоила самая дешевая 40-градусная водка. Теперь же такая цена будет на весь подобный алкоголь вне зависимости от его крепости.

Минимальные цены на алкоголь российское ведомство устанавливает для борьбы с теневым производством. На сегодняшний день коньяк в России не может стоить дешевле 371 рубля за пол-литра, шампанское же — не меньше 164 рублей за 0,5 литра. Отмечается, что в скором времени российский Минфин, возможно, введет ограничения цен и на вина.

Эксперты отмечают, что до недавнего времени цены на водку крепостью ниже 40 градусов неуклонно росли. На региональном рынке она весьма востребована из-за своей низкой цены. В ведомстве полагают, что в связи с принятыми нововведениями спрос на водку, крепость которой составляет меньше 40 процентов, упадет до нуля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи установили, сколько можно пить алкоголя, не сокращая при этом продолжительность своей жизни. Так, оказалось, что 14 стопок водки по 25 миллилитров уже серьезно повлияют на здоровье человека.

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