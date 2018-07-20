Как в СССР: Школьников научат десантироваться и водить самолеты

Российские школьники получат возможность пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ. Такой шанс у ребят появился впервые в новой истории страны.

Как сообщают СМИ специальные центры появятся в каждом федеральном округе. Однако первыми получат шанс на обучение жители Волгоградской и Ярославской областей. Там молодые люди пройдут как курс пилотирования самолета, так и парашютной подготовки. Кроме того, ребята, что закончили летную школу, будут иметь преимущество, поступая в военное училище.

Стоит отметить, что ДОСААФ за два года пилотного проекта, в котором ребят учили летному делу, выпустило более 500 воспитанников. Большая часть поступила в вузы военной и гражданской авиации.

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