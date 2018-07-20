Раскрыты все тайны и сюрпризы магазинного шашлыка

При выборе маринованного шашлыка не стоит ориентироваться на стоимость. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проанализировав продукцию 24 марок, выпущенную в Мордовии и Ставропольском крае, а также Псковской, Белгородской, Тамбовской, Вологодской, Курской, Смоленской, Кировской и Московской областях.

Продукт исследовали по 57 параметрам, акцентируя внимание на качестве и безопасности, на том, какое мясо использовали при производстве, его свежести и качестве маринада.

Особое внимание покупателям стоит уделять условиям хранения шашлыка, следя за тем, какая температура в холодильнике, из которого продавец достает товар. Кроме того, как отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, следует прожаривать мясо.

Также специалисты отметили, что в 50% исследованной продукции превышены микробиологические показатели. Однако в этом зачастую виноват не производитель: проблема может быть в сырье и условиях хранения. Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты советуют приобретать товар, что хранили при максимальной температуре — четыре градуса.

Особо в отчете сотрудники Роскачества описали, из какого мяса был сделан шашлык: в 22 случаях из 24 сырье было свежим. Оставшиеся два товара, предполагают эксперты, испортиться в процессе реализации. Не обнаружили в шашлыках и опасных "примесей": пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов. Стоит отметить, что в продуктах 18 марок не было даже следов антибиотиков.

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