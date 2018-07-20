Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Раскрыты все тайны и сюрпризы магазинного шашлыка

Общество

При выборе маринованного шашлыка не стоит ориентироваться на стоимость. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проанализировав продукцию 24 марок, выпущенную в Мордовии и Ставропольском крае, а также Псковской, Белгородской, Тамбовской, Вологодской, Курской, Смоленской, Кировской и Московской областях.

Раскрыты все тайны и сюрпризы магазинного шашлыка. 389824.jpeg

Продукт исследовали по 57 параметрам, акцентируя внимание на качестве и безопасности, на том, какое мясо использовали при производстве, его свежести и качестве маринада.

Особое внимание покупателям стоит уделять условиям хранения шашлыка, следя за тем, какая температура в холодильнике, из которого продавец достает товар. Кроме того, как отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, следует прожаривать мясо.

Также специалисты отметили, что в 50% исследованной продукции превышены микробиологические показатели. Однако в этом зачастую виноват не производитель: проблема может быть в сырье и условиях хранения. Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты советуют приобретать товар, что хранили при максимальной температуре — четыре градуса.

Особо в отчете сотрудники Роскачества описали, из какого мяса был сделан шашлык: в 22 случаях из 24 сырье было свежим. Оставшиеся два товара, предполагают эксперты, испортиться в процессе реализации. Не обнаружили в шашлыках и опасных "примесей": пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов. Стоит отметить, что в продуктах 18 марок не было даже следов антибиотиков.

Читайте также:

Как не отравиться шашлыком: рекомендации Роспотребнадзора

Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы шашлык готовый шашлык выбрать шашлык качество товара маринованный шашлык
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
FlipNpik — социальная бизнес-сеть на блокчейне
Формула небес
Как Раки делали ракеты и покоряли Эверест
Диалоги
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
Читательский топ
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Новости Все >
Трамп опубликовал видео с "присягающей России" Клинтон
В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все
Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море
Раскрыты все тайны и сюрпризы магазинного шашлыка
Госсекретарь США пообещал вмешательство России в выборы
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в Сети.

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев

Несмотря на явно стебную подоплеку обращения, петицию подписали более шести тысяч человек

Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Происшествия
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Соломон Соловьев Как Раки делали ракеты и покоряли Эверест Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер
Комментарии
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Названо самое страшное для Запада российское оружие
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Госсекретарь США пообещал вмешательство России в выборы
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Браудер попросил не выдавать его России
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался