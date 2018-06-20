Матвиенко исключила возможность отсрочки пенсионной реформы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отсрочка старта изменения пенсионного законодательства исключена.
"Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов, но отложить реформу? Нет, законы должны быть приняты осенью", - приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Напомним, российское правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти.
14 июня российское правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Таким образом, в 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин согласно документу будет составлять 65 лет, а к 2034-му - 63 для женщин.
Россияне сразу же отреагировали на это петицией на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Ее уже подписали более 1,3 миллиона человек.
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