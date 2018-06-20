"Навальный ни при чем!": Первый канал объяснил уход Слуцкого

Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу. Причина простая - наставнику нужно приступить к тренировкам с новым голландским клубом "Витесс". Об этом сообщает "Интерфакс".
О том, что Слуцкий прекратит деятельность комментатора во время ЧМ, он сообщил накануне.
"К сожалению для меня я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности. Но я уверен, что все будет складываться также удачно", - упомянул о своем уходе Слуцкий в конце матча России и Египта.
Представитель Первого канала сообщил информагентству, что договор с комментатором был заключен на те матчи, которые уже прошли с его сопровождением.
"У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал", - подтвердили на канале.
Уходу Слуцкого предшествовал небольшой инцидент, который произошел во время матча Германия - Мексика. Комментатор во время эфира упомянул оппозиционера Навального, когда его коллега заговорил о "навальном футболе". Слуцкий бросил фразу: "хотел бы я посмотреть, как Навальный играет". Но это не послужило поводом для отстранения комментатора, как думали многие.
Ранее "Правда.Ру" писала, журналист Василий Уткин рассказал в своем видеоблоге о прекращении сотрудничества с "Первым каналом", отметив, что это расставание проходит в атмосфере взаимного уважения. При этом о причинах ухода он предпочел умолчать, попросив уважать его частную жизнь.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
О Чемпионате мира по футболу, проходящем сейчас в России, в видеостудии беседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политический консультант, победитель многих интеллектуальных конкурсов Анатолий Вассерман.