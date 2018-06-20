"Навальный ни при чем!": Первый канал объяснил уход Слуцкого

Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу. Причина простая - наставнику нужно приступить к тренировкам с новым голландским клубом "Витесс". Об этом сообщает "Интерфакс".

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О том, что Слуцкий прекратит деятельность комментатора во время ЧМ, он сообщил накануне.

"К сожалению для меня я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности. Но я уверен, что все будет складываться также удачно", - упомянул о своем уходе Слуцкий в конце матча России и Египта.

Представитель Первого канала сообщил информагентству, что договор с комментатором был заключен на те матчи, которые уже прошли с его сопровождением.

"У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал", - подтвердили на канале.

Уходу Слуцкого предшествовал небольшой инцидент, который произошел во время матча Германия - Мексика. Комментатор во время эфира упомянул оппозиционера Навального, когда его коллега заговорил о "навальном футболе". Слуцкий бросил фразу: "хотел бы я посмотреть, как Навальный играет". Но это не послужило поводом для отстранения комментатора, как думали многие.

Ранее "Правда.Ру" писала, журналист Василий Уткин рассказал в своем видеоблоге о прекращении сотрудничества с "Первым каналом", отметив, что это расставание проходит в атмосфере взаимного уважения. При этом о причинах ухода он предпочел умолчать, попросив уважать его частную жизнь.