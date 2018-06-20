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Источник Правда.Ру

СМИ опубликовали пять жестких сценариев пенсионной реформы

Общество

Россияне были не готовы к такому проекту пенсионной реформы, считают эксперты фонда "Петербургская политика". Они объясняют причину долгим затишьем в поле масштабных преобразований.

СМИ опубликовали пять жестких сценариев пенсионной реформы. 388383.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

Как сказано в экспертном докладе "Пенсионный прорыв: первые итоги" после монетизации льгот 2005 года в стране не было изменений подобного уровня. Стоит отметить, что 13 лет назад идея правительства "вытолкнула" людей на акции протеста.

Еще один пункт, что не способствует примирению жителей страны с грядущими нововведениями, — распространение идеи о "бескрайних закромах", которые есть у РФ.

Эксперты также поясняют, что правительство не подготовило почву пред тем, как сеять "реформенное семя", не согласовало свое поведение. Все это, с учетом негласного запрета на критику верхушки, привело к вспышке народной агрессии, направленной на правительство. Спасти его может сохранившаяся возможность коррекции, а также то, что у россиян слишком слабая протестная жилка. Специалисты "Петербургской политики" попытались спрогнозировать будущее, у них получилось 5 вариантов того, как может пройти реформа. Первый — компромисс, ему эксперты дают 40%. За него то, что во время прямой линии глава станы Владимир Путин не попытался "продать" гражданам реформу, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что президент не будет торопиться с комментарием ситуации. Однако у этого варианта есть и слабая сторона — снижение субъектности институтов, что поддержат нововведение.

Второй — продавливание изначального варианта, ему дали 20%. Для этого на помощь призовут все институты власти, задействуют имеющиеся административные инструменты. Однако у власти нет достаточной мотивации, чтобы совершать действия шоковые для народа.

Третий, у него тоже 20%, — общество заставит власть пойти на компромисс. Конечно, о том, что такое социальный протест россияне знают очень плохо, в то же время у народа высока потребность выплеснуть недовольство.

Четвертый — компромисс, которому предшествует разлом в "верхах" (15%). Когда глава страны и правительство расходятся во взглядах, то люди, окружающие их, могут начать раскачивать корабль.

Замыкает список версия, у которой лишь 5%, — реформу пересмотрят, когда закон уже будет принят. Так позволяет рассуждать традиция — в стране считается нормой пересматривать пенсионное законодательство.

Пять сценариев "Петербургской политики" прокомментировал руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов. По его мнению, компромиссный вариант наиболее жизнеспособен. Законопроект убивает рейтинг правительства, кандидатов от "Единой России" на выборах.

Проводимая политика уничтожает образ "социальной страны" в глазах россиян, такую позицию озвучил руководитель по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов. Он пояснил, что в стране есть негласная договоренность: непростая жизнь окупается выходом на пенсию. Сейчас же ситуация изменится. Достойным компромиссом будет, считает эксперт, женщинам повысить срок выхода на пенсию на 3-5 лет, а также сохранить льготные условия для работников Крайнего Севера и сельчан, занимающихся тяжелой работой.

В контексте разговора о проводимой политике стоит отметить, что ряд организаций уже заявил о намерении провести протесты (основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, левые силы, Конфедерация труда России, "Яблоко", "Открытая Россия"). Марши пройдут по всей стране.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об изменении пенсионной реформы: мужчины смогут задуматься об отдыхе в 65, а женщины — в 63. Читайте также:

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