СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии

Данные Свердловскстата свидетельствуют о том, что на Среднем Урале 13772 жителя региона, умершие в прошлом году, не дожили до пенсии.

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Что характерно, этот показатель включал в себя 10 894 мужчин и 2878 женщин. Сообщается, что суммарно это 24%, то есть почти четверть умерших в регионе в прошлом году (всего скончалось 57 тыс. 685 человек).

Отметим, что если бы пенсионный возраст подняли уже в 2017 году (до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин), то количество не доживших до пенсии свердловчан выросло бы на 2817 человек - 1944 мужчины и 873 женщины. Показатель смертности увеличился бы на 5% и достиг порядка 29%.

Напомним, на прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму проект закона, согласно которому возраст выхода на пенсию для мужчин увеличен до 65-ти лет, для женщин - до 63-х лет.

По данным издания Фонтанка.ру, первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте. Далее митинги и пикеты будут проходить и в других городах.

Отметим, что в Сосногорске (Коми) митинг должен состоятся 24 июня, в Сыктывкаре и Омске - 1 июля. И это при том, что во время ЧМ-2018 действуют ужесточенные правила проведения акций. Все виды акций, не связанные со спортивными событиями, должны проводиться только в тех местах, которые определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня российское правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Таким образом, в 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин согласно документу будет составлять 65 лет, а к 2034-му - 63 для женщин.

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