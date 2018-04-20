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Источник Правда.Ру

Минтранс: грузовики поедут по Крымскому мосту в середине осени

Общество

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что грузовики смогут ездить по Крымскому мосту уже в октябре.

Минтранс: грузовики поедут по Крымскому мосту в середине осени. 386163.jpeg

По его словам, "грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года - ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона".

Соколов отметил, что "мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока - уже в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы".

Сообщается, что на первом этапе проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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Темы осень проезд крымский мост
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