Минтранс: грузовики поедут по Крымскому мосту в середине осени

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что грузовики смогут ездить по Крымскому мосту уже в октябре.
По его словам, "грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года - ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона".
Соколов отметил, что "мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока - уже в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы".
Сообщается, что на первом этапе проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.
Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.
Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.
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